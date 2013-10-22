Рыбак закрыл утреннее заседание ВР, депутаты работать не захотели

Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва, который был объявлен из-за невозможности утверждения депутатами расписания заседаний на текущую пленарную неделю, Владимир Рыбак сразу объявил о начале рассмотрения вопроса избрания и освобождения судей.

Однако народные депутаты не поддержали постановление о назначении ряда судей. За нее проголосовали только 194 из 378 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, ни одного голоса не дала оппозиция.

Читайте также: Сегодня ВР заслушает доклад Кабмина и рассмотрит закон о статусе судей

Также оппозиционные депутаты не поддержали освобождение судьи Дарницкого районного суда Киева Евгения Куренкова. За это решение проголосовали 203 депутата из 372 зарегистрированных в сессионном зале.

Однако парламент поддержал освобождение судьи Арбузинского районного суда (Николаевская область) Олега Писоцкого. За соответствующее постановление фракции «УДАР» и «Свобода» также дали 0 голосов.

После этого Рыбак объявил рассмотрение вопроса о назначении на 22 декабря отдельных внеочередных местных выборов. Проект одного из соответствующих постановлений не был поддержан депутатами. При этом фракции “УДАР” и “Свобода” дали по 0 голосов “за”, “Батькивщина” – один голос.

Рыбак прервал голосование за назначение выборов и попытался снова вынести на голосование вопрос утверждения расписания заседаний ВР на текущую неделю. Однако оппозиция опять не дала ни одного голоса в поддержку этого предложения. За него проголосовали 219 из 377 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

“В 16 часов, может, продолжим работу”, - сказал Рыбак и добавил, что будет ждать всех в сессионном зале.