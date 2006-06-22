Нетрезвых футбольных болельщиков будут бесплатно отвозить домой

В Шанхае нетрезвых футбольных болельщиков будут развозить по домам из баров на бесплатных такси.

Программу под названием "Отвези меня домой" осуществляет местная дорожная полиция, а также крупнейший производитель алкогольных напитков. Именно они будут оплачивать такси, а пассажирам не придется платить ничего.

Как отмечает РИА “Новости”, накануне ночью в Шанхае зарегистрировали автокатастрофу с несколькими погибшими и пострадавшими. Жертвы аварии, как говорят в полиции, перед выездом на дорогу смотрели очередной матч Чемпионата мира по футболу.