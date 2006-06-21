Первый заместитель министра иностранных дел Антон БУТЕЙКО попал в больницу с инфарктом и обширным инсультом.

Об этом УНИАН сообщили в больнице «Феофания», куда госпитализирован А.БУТЕЙКО.

Вчера у А.БУТЕЙКО произошел инфаркт, после чего он был госпитализирован, а сегодня у него произошел обширный инсульт.

Справка УНИАН. А.БУТЕЙКО – 1947 года рождения. С 1974 г. - на дипломатической службе. Работал, в частности, послом Украины в США (1998-1999 гг.), послом Украины в Румынии. В сентябре 2003 года подал в отставку с должности посла в Румынии в знак протеста против подписания Украиной соглашения о Едином экономическом пространстве.