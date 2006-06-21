Коалиция будет вынуждена голосовать за ”черта-беса”

Сегодня на политсовете Социалистической партии Украины, а также на заседании фракции социалисты будут «выяснять» свое отношение к кандидатуре Петра ПОРОШЕНКО на должность Председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сказал лидер СПУ Александр МОРОЗ, комментируя решение президиума партии «Народный Союз Наша Украина» рекомендовать кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность спикера.

При этом А.МОРОЗ напомнил, что в коалиционном соглашении не предусмотрено право вето на какую-то кандидатуру, предложенную одним из участников коалиции.

«Назовут они черта-беса, будут голосовать, очевидно, за него, если будет коалиция создана», - подчеркнул А.МОРОЗ.

Он сказал, что не хочет выражать личных рассуждений по поводу какой-то кандидатуры. По его словам, если П.ПОРОШЕНКО будет избран руководителем парламента, то «ясно, что некорректно высказываться против председателя каким-то образом, лучше в лицо ему что-то сказать».

По словам А.МОРОЗА, если эта кандидатура олицетворяет позицию всей «Нашей Украины», то с этим должны определяться именно партийные органы. А.МОРОЗ подчеркнул, что на прошлой неделе со стороны «Нашей Украины» было официально заявлено о том, что они выдвигают кандидатом на должность Председателя Верховной Рады Украины Юрия ЕХАНУРОВА. «Почему они изменили свое отношение к этой кандидатуре, нужно выяснить отдельно, и я не готов давать комментарии», - сказал лидер СПУ. Он отметил, что ему пока неизвестно о решении «Нашей Украины» относительно выдвижения кандидатуры П.ПОРОШЕНКО на должность Председателя Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня президиум "Народного Союза Наша Украина" решил предложить совету партии выдвинуть кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность Председателя ВР.

По словам руководителя информационного департамента блока “Наша Украина” Татьяны МОКРИДИ, другой претендент на должность спикера Роман БЕССМЕРТНЫЙ снял свою кандидатуру, после чего так же поступил Юрий ЕХАНУРОВ.

Раньше представитель СПУ Иосиф ВИНСКИЙ ответил утвердительно на вопрос журналистов, будут ли голосовать социалисты за кандидатуру П.ПОРОШЕНКО на должность спикера, если ее предложит “Наша Украина”.