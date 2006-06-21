Бессмертный и Ехануров решили не переходить дорогу Порошенко

Политсовет блока «Наша Украина» состоится завтра, 22 июня, и на нем будет принято окончательное решение о вхождении блока в помаранчевую коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам руководитель информационного департамента блока “Наша Украина” Татьяна МОКРИДИ.

Она напомнила, что в блок “Наша Украина” входят 6 партий. В эти минуты проходит политсовет “Народного Союза Наша Украина”. В повестке дня - вопрос создания коалиции и проведение съезда партии.

Как сообщала Т.МОКРИДИ раньше, президиум "Народного Союза Наша Украина" решил предложить совету партии выдвинуть кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность Председателя Верховной Рады.

По ее словам, другой претендент на должность спикера Роман БЕССМЕРТНЫЙ снял свою кандидатуру, после чего так же поступил Юрий ЕХАНУРОВ.