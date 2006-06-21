Бродский агитирует за сотрудничество с Регионами

В Верховной Раде нужно срочно создать конституционное парламентское большинство для того, чтобы объявить импичмент Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и ликвидировать институт президентства вообще. С такой инициативой выступил депутат Киевсовета (фракция БЮТ) Михаил БРОДСКИЙ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Свое предложение он мотивирует тем, что Президент сознательно затягивает с формированием парламентской коалиции, чтобы получить возможность распустить Верховную Раду и, вопреки действующей Конституции, узурпировать власть в стране.

По мнению М.БРОДСКОГО, в состав конституционной коалиции должны войти Блок Юлии Тимошенко, Партия регионов, Социалистическая партия и часть «Нашей Украины».

«Образование в Верховной Раде конституционного большинства позволит запустить одновременно два правовых процесса: во-первых, процедуру импичмента Виктору ЮЩЕНКО. Основанием для начала импичмента является заключение январских газовых соглашений, коррупционный характер которых очевиден. В результате досрочного пересмотра в январе 2006-го года заключенных до 2010 года газовых соглашений, наделение монопольными правами по газоснабжению сомнительной компании «РосУкрЭнерго» и внезапное и непрестанное повышение цен на газ для украинских потребителей заслуживает создания парламентской следственной комиссии», сказано в заявлении М.БРОДСКОГО.

Во-вторых, по его словам, следует запустить механизм отмены института президентства вообще. “Проведение политреформы показало ее половинчатый характер: процесс создания коалиции затягивается, и Президент страны играет в нем деструктивную роль”, - заявил депутат Киевсовета.

По его убеждению, отмена института президентства позволит повысить функциональность Верховной Рады, а также оптимизировать сотрудничество между парламентом и Кабинетом Министров.

Кроме того, считает М.БРОДСКИЙ, отсутствие всенародной процедуры избрания Президента сделает невозможными «расколы, подобные тому, который был в 2004 году». В то же время парламентские выборы, как показал опыт 2006 года, балансирует интересы разных регионов и электоральных групп, потому что, в отличие от президентских выборов, «здесь несколько призов», отметил он.