Президент Венесуэлы угрожает высылкой всем дипломатам США

«Для начала я выкинул из страны их инициативную группу по дестабилизации обстановки в государстве. Теперь, если они собираются играть с нами, я выкину их всех», - цитирует Мадуро агентство AFP, передает Russia Today.

2 октября из Вашингтона выслали трех венесуэльских дипломатов, в том числе поверенного в делах. Это стало ответом на аналогичную акцию от 30 сентября со стороны Каракаса.

Сам президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что высланные из страны дипломаты занимались финансированием оппозиции, а кроме этого, причастны к саботажу энергосетей страны, когда 70 процентов ее территории осталось без света.

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В последний раз Мадуро объявлял о высылке двух американских дипломатов незадолго до появления сообщения о смерти президента Уго Чавеса, 5 марта. Будучи тогда вице-президентом, он заявил, что США готовили военный переворот против смертельно больного главы государства. В ответ на это 9 марта персонами нон грата в Соединенных Штатах были объявлены два венесуэльских дипломата.