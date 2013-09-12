Таможенный референдум: Инициативная группа подалась на регистрацию в ЦИК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Украинского выбора».

В сообщении отмечается, что сегодня, 12 сентября, в 9.00, уполномоченный инициативной группы подал в Центризбирком необходимые для регистрации группы по проведению референдума документы.

В сообщении напоминается, что «украинские граждане создали инициативную группу по проведению всеукраинского референдума с вопросом «Поддерживаете ли вы присоединение Украины к Таможенному союзу с Россией, Белоруссией и Казахстаном?». Группа была создана на собрании, которое состоялось в Киеве на стадионе «Спартак» 8 сентября 2013 года. Участники сборов единогласно поддержали вопрос, который должен быть вынесен на всеукраинский референдум».

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Как отмечается, инициативная группа по проведению референдума состоит из 9892 человек, из которых ровно половина, 4946 — активисты Общественного движения «Украинский выбор», а другая половина – представители Коммунистической партии.

Согласно Закону Украины «О референдуме», ЦИК в пятидневный срок осуществляет анализ документов на предмет их соответствия законодательству и по результатам принимает постановление о регистрации инициативной группы либо об отказе в регистрации с указанием мотивов такого решения.

После принятия Центризбиркомом решения члены инициативной группы в сорокадневный срок должны собрать не менее трех миллионов подписей.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил Коммунистической партии организовывать и проводить собрание граждан по поводу проведения всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления (присоединения) Украины в Таможенный союз. Также постановлением суда Центральной избирательной комиссии запрещено направлять своего представителя на собрание граждан Украины по поводу проведения всеукраинского референдума.

Однако 3 сентября лидер КПУ Симоненко сказал, что собрание граждан по подготовке референдума все же состоится 8 сентября.

По данным СМИ, Компартия подала второе сообщение в ЦИК и заметила, что собрание состоятся 8 сентября, но тема собрания другая – вступление в ЕврАзЭС.

8 сентября участники собрания, которое проходило на стадионе "Спартак", утвердили вопрос на всеукраинский референдум: «Поддерживаете ли вы присоединение Украины к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации?» с вариантами ответа «да» или «нет».

В то же время, по словам государственного исполнителя, которого не пустили на собрание инициативной группы КПУ и «Украинского выбора» 8 сентября, Центральная избирательная комиссия не сможет зарегистрировать инициативную группу по референдуму в связи с незаконностью собрания граждан Украины по поводу инициирования проведения всеукраинского референдума о присоединении Украины к Таможенному союзу.

«Сегодняшнее собрание является незаконным. Меня не пустили на стадион, поэтому был составлен акт о препятствовании работы исполнителя. Решение о привлечении к ответственности будут принимать органы внутренних дел», - заявил госисполнитель журналистам, подчеркнув, что ЦИК не сможет зарегистрировать инициативную группу в связи с незаконностью собрания.