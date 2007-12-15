Янукович выступит съезд ”Единой России”

Исполняющий обязанности премьер-министра Украины, лидер Партии регионов Виктор Янукович намерен в понедельник посетить съезд партии "Единая Россия" в Москве, сообщил на пресс-конференции в Киеве директор Института СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

"В понедельник, 17 декабря, к нам на съезд "Единой России" приезжает Виктор Федорович Янукович", - сказал Затулин.

Отношения между российской партией "Единая Россия" и Партией регионов базируются на основании Соглашения о сотрудничестве, подписанном между партиями в 2005 году, а также Меморандума о направлениях сотрудничества между двумя политическими силами.

Планируется, что Виктор Янукович встретится с руководством "Единой России" и выступит на съезде.