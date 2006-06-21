Народным депутатам снится эротика и крейсер «Аврора»

Газета «Сегодня» спрашивала у депутатов Верховной Рады, что им снится в дни напряженной работы над созданием коалиции.

Оказалось, что сны их не связаны ни с коалицией, ни спереговорами.

Некоторые заявили, что в эти дни вообще не видят никаких снов. Например, бютовец Дмитрий Выдрин считает, что не видит снов из-за нехватки кислорода в Киеве. Кислорода якобы не хватает, так как депутаты- переговорщики выделяют слишком много углекислого газа.

Но некоторые депутаты все же поделились интимной информацией.

Андрей Шевченко из БЮТ принимал во сне роды у своей супруги Анны Гомонай, ведущей телеканала «К-1».

- У меня родился сын и я ощутил себя самым счастливым человеком, - поделился Андрей.

– А вот в последние два дня мне снились чудесные эротические сны. Я был наверху блаженства. О содержании снов я умолчу. Но я могу только сказать, что весь гарем я бы не осилил, - рассмеялся депутат.

Представителю временного президиума ВР, члену СПУ Ивану Бокию снился покойник:

- Во сне ко мне приходил покойный друг. Я его похоронил в прошлую пятницу. Вот он мне и снится. Постоянно пытается со мной заговорить. А вот что именно я ему отвечаю, не помню.

Как прокомментировали «Сегодня» толкователи сновидений, Иван Сидорович правильно делает, что не разговаривает с покойником. Если заговоришь, то он заберет тебя с собой.

«Регионалу» Эдуарду Прутнику в ночь на вторник приснился крейсер «Аврора».

- Я где-то сверху нахожусь, чувствую себя напряженно, и вот вижу, что из тумана выплывает крейсер «Аврора» и так угрожающе наводит свою главную пушку. Куда она целит – не видно. Но я даже проснулся в холодном поту. Я начал думать, к чему бы это, и вспомнил выражение «Один выстрел крейсера «Аврора», и 70 лет разрухи». Не дай Бог, чтобы все повторилось, - проинтерпретировал свой сон депутат.

Специалисты по толкованию снов прокомментировали сновидения нардепов для газеты.

Ребенок.Если вам снится, что у вас рождается дитя, - этот сон предвещает улучшение ваших жизненных обстоятельств. Возможно, получение наследства.

Корабль. Видеть во сне корабли – означает почет и неожиданное для вашего образа жизни повышение. А вот видеть военные корабли – к долгой разлуке с друзьями и со своей страной. Если вам снится подбитый корабль – это сулит политическое интриги.

Голые. Видеть голыми других означает, что наяву вас попытаются уговорить поступиться своими идеями.

Секс. Сон, в котором вы занимаетесь сексом и получаете от него удовольствие, означает, что и в реальной жизни вы ваши личные дела будут в порядке. Если же занятия сексом не доставляют вам удовольствия, то будьте осторожны, поскольку, следуя намеченным планам, вы можете создать для себя серьезные проблемы морально-этического плана.