Президиум НСНУ определился с кандидатурой спикера

Президиум политической партии «Народный Союз Наша Украина» будет рекомендовать совету партии выдвинуть кандидатуру Петра ПОРОШЕНКО на должность председателя Верховной Рады и поддержать “помаранчевую” коалицию.

Об этом УНИАН сообщил источник, приближенный к президиуму НСНУ.

По словам источника, в обед состоялось экстренное заседание президиума партии, на котором рассматривался один вопрос – подготовка и повестка дня совета партии. Президиум принял решение рекомендовать совету НСНУ поддержать коалиционное соглашение с Блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партией Украины, а также предлагает совету партии единственную кандидатуру на должность спикера от президиума – П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, ранее источник в “Нашей Украине” сообщал о трех кандидатурах от блока на должность спикера парламента - Юрия ЕХАНУРОВА, П.ПОРОШЕНКО и Романа БЕССМЕРТНОГО.