Украинские фаны на ЧМ-2006 победили в финальном матче у немцев

Национальную сборную Украины по футболу на Чемпионате мира в Германии поддерживают около 5 тыс. украинских болельщиков из всех регионов нашей страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, наших футболистов поддерживает украинская диаспора в Германии и немало рядовых немцев.

В Гамбурге, во время матча Украина – Саудовская Аравия, подавляющее большинство зрителей отдавало свои симпатии сборной Украины.

Как отмечает пресс-служба ФФУ, украинские болельщики доказали, что и сами неплохо играют в футбол. Украинцы в ожесточенной борьбе оказались сильнее среди девяти фан-сборных других стран, а в финале победили хозяев чемпионата – немцев.

«Теперь наши фаны вполне справедливо на ближайшие четыре года могут считаться сильнейшими в мире», - отмечает пресс-служба ФФУ.