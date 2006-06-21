Германия меняет своего посла в Украине

Райнгард ШЕФЕРС с 1 июля будет новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германии в Украине.

Как сообщили УНИАН в Посольстве ФРГ в Украине, Р.ШЕФЕРС «имеет за плечами многолетний опыт деятельности по вопросам немецкой и европейской политики по Восточной Европе. Он в течение многих лет активно занимался проблематикой Восточной Европы как в должности консультанта Федерального министерства иностранных дел, так и в Ведомстве Федерального канцлера Германии».

Другими двумя сферами интересов Р.ШЕФЕРСА являются, в соответствии с сообщением Посольства, политика безопасности и дальнейшее развитие Европейского Союза. С 2001 до 2006 года Посол Р.ШЕФЕРС как первый представитель Германии работал в Политическом комитете и комитете безопасности Европейского Союза и способствовал его развитию до уровня одного из центральных органов в области внешней политики и политики безопасности Европейского Союза.

С 1992 по 1998 год посол Р.ШЕФЕРС руководил отделом Центральной, Восточной и Юго-восточной Европы в Ведомстве Федерального канцлера. После того работал Посланником в Посольстве Германии в Париже. В 2000 году был Постоянным представителем ФРГ в Западноевропейском Союзе в Брюсселе. С 2001 до 2006 года - представитель ФРГ в Комитете по вопросам политики и безопасности Европейского Союза в ранге посла.

Р.ШЕФЕРС родился 27 мая 1950 года в Марсберге. До прихода на службу в Федеральное министерство иностранных дел получил высшее юридическое образование. Р.ШЕФЕРС женат и имеет двоих детей.

Он станет преемником посла Дитмара ШТЮДЕМАННА, который представлял Федеративную Республику Германия в Украине в течение шести лет.

В мае Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Д.ШТЮДЕМАННА своим внештатным советником.