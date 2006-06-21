Министерство обороны России нашло альтернативу Ан-70

У России есть альтернатива проекту Ан-70.

Как передает ИТАР-ТАСС, такое мнение высказал начальник вооружения Вооруженных сил РФ - замминистра обороны РФ Алексей МОСКОВСКИЙ.

А.МОСКОВСКИЙ напомнил, что "проект разрабатывался с 1984 года". "У нас по этой тематике есть альтернативы, и наши риски меньше, чем у Украины", - подчеркнул он.

В тоже время он отметил, что события вокруг разработки российско-украинского самолета Ан-70 "будут развиваться цивилизованно".

"У России и Украины есть определенные совместные обязательства в рамках этого проекта, которые будут рассматриваться по линии МИД, а также двухсторонней межгосударственной комиссией", - сказал он.

Справка УНИАН. Самолет Ан-70 предназначен для транспортировки грузов массой до 47 тонн, десантирования парашютистов и техники. Среди военно-транспортных самолетов только Ан-70 садится на грунтовые площадки длиной 600-900 м и может перевозить всю номенклатуру военных грузов стран СНГ и НАТО.

Создание самолета Ан-70 – совместный украинско-российский проект. Но Россия в последнее время заявляла, что может отказаться от участия в нем. В частности, российская сторона заявляла о выходе из проекта при условии возвращения Украиной вложенных россиянами средств и предоставления Украине права стать единственным оператором проекта.