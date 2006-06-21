Литвин призывает Ивченко оставить дочь в Украине

Народная партия призывает всех власть имущих, которые отправляют своих детей получать образование за границей, не изолировать своих детей от их украинских ровесников.

Об этом говорится в обращении Народной партии, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

Как отмечают авторы обращения, “завершились выпускные экзамены в средних школах. Сотни тысяч молодых людей станут абитуриентами высших учебных заведений Украины. В то же время рядовому украинцу точно известно, что дети многих публичных и не очень публичных политиков учатся за границей в самых дорогих университетах и колледжах США, Великобритании, Швейцарии, Франции…”. За это, как заявляют в Народной партии, родители платят астрономические суммы, которые никак не сопоставимы с их официальными зарплатами и задекларированными доходами, “а в сопоставлении со средней зарплатой по Украине они выглядят издевательством над нашими гражданами”.

Даже тогда, когда дети власть имущих не учатся за границей, их, по словам авторов обращения, “устраивают в привилегированные частные школы Украины с платой за учебу в десятки тысяч долларов, где дети растут в отдельном мире роскоши и неограниченных возможностей”.

Поэтому Народная партия призывает всех власть имущих “проявить по-настоящему свой патриотизм, отдав своего сына или дочку в украинскую школу, колледж или университет – туда, где учатся дети ваших избирателей, миллионов граждан Украины”. “Докажите хотя бы этим, что ваши слова не расходятся с делом, пускай ваши дети живут на украинской земле с ее реальными проблемами и болями, а не наблюдают за миллионами обездоленных и униженных ровесников с высоты птичьего полета, из-за толстых стен роскошных частных школ в Украине или зарубежных дворцов”, сказано в обращении. Его авторы выражают твердое убеждение, что “отдав своих детей в лоно отечественного образования, вы неизмеримо поднимете ее престиж и, засучив рукава, наконец начнете работать над тем, чтобы наше образование поднялось к самым высоким стандартам”.

Как сообщал УНИАН, в этом году закончила школу дочь экс-главы "Нефтегаза", народного депутата Алексея Ивченко.