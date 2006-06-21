Литвин призывает Ивченко оставить дочь в Украине
Народная партия обеспокоилась высшим образованием
Народная партия призывает всех власть имущих, которые отправляют своих детей получать образование за границей, не изолировать своих детей от их украинских ровесников.
Об этом говорится в обращении Народной партии, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.
Как отмечают авторы обращения, “завершились выпускные экзамены в средних школах. Сотни тысяч молодых людей станут абитуриентами высших учебных заведений Украины. В то же время рядовому украинцу точно известно, что дети многих публичных и не очень публичных политиков учатся за границей в самых дорогих университетах и колледжах США, Великобритании, Швейцарии, Франции…”. За это, как заявляют в Народной партии, родители платят астрономические суммы, которые никак не сопоставимы с их официальными зарплатами и задекларированными доходами, “а в сопоставлении со средней зарплатой по Украине они выглядят издевательством над нашими гражданами”.
Даже тогда, когда дети власть имущих не учатся за границей, их, по словам авторов обращения, “устраивают в привилегированные частные школы Украины с платой за учебу в десятки тысяч долларов, где дети растут в отдельном мире роскоши и неограниченных возможностей”.
Поэтому Народная партия призывает всех власть имущих “проявить по-настоящему свой патриотизм, отдав своего сына или дочку в украинскую школу, колледж или университет – туда, где учатся дети ваших избирателей, миллионов граждан Украины”. “Докажите хотя бы этим, что ваши слова не расходятся с делом, пускай ваши дети живут на украинской земле с ее реальными проблемами и болями, а не наблюдают за миллионами обездоленных и униженных ровесников с высоты птичьего полета, из-за толстых стен роскошных частных школ в Украине или зарубежных дворцов”, сказано в обращении. Его авторы выражают твердое убеждение, что “отдав своих детей в лоно отечественного образования, вы неизмеримо поднимете ее престиж и, засучив рукава, наконец начнете работать над тем, чтобы наше образование поднялось к самым высоким стандартам”.
Как сообщал УНИАН, в этом году закончила школу дочь экс-главы "Нефтегаза", народного депутата Алексея Ивченко.