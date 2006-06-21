В 16.00 ”Наша Украина” выберет спикера

Сегодня в 16.00 состоится заседание совета партий, которые входят в блок «Наша Украина», на котором будет определена кандидатура на должность Председателя Верховной Рады Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник из «Нашей Украины». По его словам, на обсуждение совета будут вынесены три кандидатуры – Юрия ЕХАНУРОВА, Петра ПОРОШЕНКО и Романа БЕССМЕРТНОГО. Однако, по мнению источника, больше всего шансов у П.ПОРОШЕНКО.

Источник также рассказал журналистам, что создание коалиции может вообще оказаться под вопросом из-за того, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не обеспечила, согласно договоренности, голосования за объявление перерыва в работе ВР до 23 июня. Источник объяснил, что этот перерыв был необходим именно для того, чтобы политические силы определились со своими претендентами на те или другие должности.

Как сообщал УНИАН, по данным источников, на должность премьера будет предложена кандидатура Юлии ТИМОШЕНКО. Должность спикера остается на “Нашей Украиной”, однако, как утверждают источники в “Нашей Украине”, пока нет ясности что касается кандидатуры на эту должность. В частности, называются кандидатуры Ю.ЕХАНУРОВА, П.ПОРОШЕНКО и Анатолия КИНАХА.

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