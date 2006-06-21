Какие должности ”помаранчевая” коалиция отдаст оппозиции

Оппозиции предусматривается отдать должность заместителя председателя Верховной Рады и руководство в ряде комитетов парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам член фракции БЮТ Александр КОВТУНЕНКО.

Он отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро было договорено, что, в частности, фракции Партии регионов будет предана должность заместителя председателя ВР. Кроме того, по его словам, оппозиции предусматривалось отдать должности всех первых заместителей председателей комитетов парламента.

В то же время А.КОВТУНЕНКО отметил, что сегодня утром «поступило предложение от Президента Украины», чтобы отдать оппозиции руководство на уровне председателей 10 комитетов. Он отметил, что это предложение должно быть обсуждено во фракциях.

А.КОВТУНЕНКО выразил убеждение, что коалиция при участии «Нашей Украины», БЮТ и СПУ все-таки будет создана. По его словам, перенесение даты создания коалиции «это недоразумение, которое будет скоро исправлено».