В Киеве ликвидирована авария на станции метро «Вырлица»

Авария на станции метро “Вырлица” Сырецко-Печерской линии в Киеве ликвидирована, и сегодня она работает в обычном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Киевского метрополитена”.

“Сегодня с момента начала работы метро станция открыта для пассажиров. Открыто движение на вход и выход”, - сказал руководитель пресс-службы Александр СУББОТИН.

Напомним, вчера в 16.32 станция “Вырлица” была временно закрыта для пассажиров, поскольку из-за ошибки “Киевметростроя” при проведении работ по гидроизоляции началось подтапливание станции. Пассажиры были срочно эвакуированы при помощи лифтов и служебного входа. Поезда до конца работы метрополитена на линии курсировали от станции "Харьковская" до «Бориспольской» без остановки на "Вырлице".