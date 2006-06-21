Депутаты попрощались до завтра

Работа парламента досрочно завершена, следующее заседание Верховной Рады состоится завтра в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на заседании ВР член временного президиума Николай КАТЕРИНЧУК сообщил, что во время 15-минутного перерыва состоялось заседание временного президиума с лидерами парламентских фракций.

По его словам, было внесено несколько предложений, однако принято решение поставить на голосование одно – продолжить обсуждение вопросов повестки дня и предоставить слово лидерам фракций по три минуты. За это решение проголосовали 208 из 433, зарегистрированных в зале (Партия регионов – 162, СПУ – 22, КПУ – 20, БЮТ – три, «Наша Украина» - 1).

После этого Н.КАТЕРИНЧУК сказал, что поскольку нет других предложений, а также нет заявления о создании коалиции, он объявляет о закрытии утреннего заседания парламента.

Как известно, обычно в среду проходит лишь утреннее заседание парламента. Также депутаты не могут рассматривать других вопросов, пока не будет избрано руководство Верховной Рады Украины, а это, в свою очередь, должно состояться после создания коалиции.