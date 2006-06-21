Тимошенко: мы вырвали, вырвали, вырвали...

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко, выступая с трибуны Верховной Рады, заявила, что никаких расхождений между "Нашей Украиной", СПУ и БЮТ относительно соглашения о создании коалиции, нет.

"Нами были окончательно согласованы все детали коалиционного соглашения. Можно констатировать, что расхождений не осталось. Сегодня ничто не препятствует созданию коалиции демократических сил", - подчеркнула Тимошенко с трибуны Верховной Рады.

Тимошенко также отметила, что сейчас "остались процедуры", которые являются формальными и "требуют некоторого времени".

"С большим удовольствием отношусь к тому, что трем политическим силам удалось таки вырвать демократическую коалицию из колоссальных событий, которые связаны с борьбой кланов, с коррупцией, с подкупами, с давлением. Мы вырвали демократию для Украины сегодня, приняв такое решение", - подчеркнула она.

По ее словам, это решение довольно долго принималось, так как это было непростое решение.

"Это решение тяжело принималось, так как создание коалиции своей сутью уже определяет курс Украины на много лет вперед. Это преодоление клановости, это преодоление коррупции, незаконного лоббизма. Я убеждена, что главный вектор, который мы определили с вами – это движение Украины в европейское сообщество", - отметила Тимошенко.

Она также подчеркнула, что "есть риски, что на коалицию будут давить в Украине и за ее пределами".

"Мы должны доказать, если есть мудрость, то никакие риски наше единство сломать не смогут", – подчеркнула она.

"Украинская правда"