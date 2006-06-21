Подробности ”дерибана” должностей в коалиции ”тройки”

В результате создания помаранчевой коалиции БЮТ получит 11 портфелей в правительстве, "Наша Украина" – 8, а социалисты – 4.

Об этом "Украинской правде" сообщил проинформированный источник со ссылкой на договоренности, достигнутые тройкой.

В частности, Тимошенко получит в правительстве 10 портфелей и должность премьер-министра, Соцпартия – 3 должности министров и должность первого вице-премьера, "Наша Украина" – 8 должностей министров, в число которых будет входить вице-премьер по административно-территориальной реформе.

Вместе с тем должности министров иностранных дел и обороны остаются в квоте президента.

По словам источника, в первую очередь БЮТ возьмет должность премьера для Юлии Тимошенко, "Наша Украина" – должность спикера для Юрия Еханурова, а Соцпартия - должность первого вице-премьера, вероятнее всего, для Иосифа Винского.

Во вторую очередь, БЮТ планирует взять должность министра финансов, "Наша Украина" - должность министра внутренних дел, а Соцпартия - министра транспорта.

В третью очередь БЮТ планирует взять министра топлива и энергетики, "Наша Украина" - министра юстиции, СПУ – министра промышленной политики.

Последнее место в своей квоте Соцпартия планирует заполнить министром образования. О других квотах, закрепленных за БЮТ и "Нашей Украиной", окончательной информации нет.

В свою очередь представители БЮТ в среду перед началом заседания парламента сообщили, что утром члены фракции подписали проект коалиционного соглашения.

Это сделано во второй раз, поскольку в течение последних суток проект коалиционного соглашения, согласованный тройкой и подписанный БЮТ во вторник, был несколько изменен.

Украинская правда