Бессмертный хочет потянуть время

Лидер фракции «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает целесообразным официально объявить о создании помаранчевой коалиции 23 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

В частности, как отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ, официально о помаранчевой коалиции можно было бы объявить уже завтра, однако в связи с тем, что завтра - годовщина начала Великой Отечественной войны, лучше объявить о коалиции 23 июня.

«Я думаю, объявление возможно было бы завтра утром, но в связи с тем, что завтра 22 – день начала войны, то, как по мне, нужно было бы объявлять в пятницу, 23-го, это было бы правильно», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ. Однако, по его словам, “что касается сегодняшнего дня, то для объявления необходимо пройти формальную процедуру – собрать все подписи, согласовать текст, поскольку это сверхважно». При этом он добавил, что на сегодняшний день никаких противоречий, которые бы касались текста соглашения о создании коалиции, нет – «все согласовано».

Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что вчера были согласованы все тексты, и сейчас идет подготовка документов к подписанию. Также он отметил, что идет проработка документов, связанных с созданием коалиции на партийных форумах партий, которые должны принять решение и уполномочить своих депутатов подписать такую коалицию.

Что касается распределения должностей, то Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что это «цемент коалиции», и как только документ будет подготовлен к подписанию, то, в соответствии с разделом, который касается принципов распределения, буду распределены сферы ответственности между политическими силами, и потом уже каждая политическая сила будет определяться с фамилиями. При этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ подчеркнул, что все политические силы будут определяться с конкретными фамилиями после распределения сферы ответственности.

Он также не подтвердил, что «Наша Украина» уже определилась с кандидатурой Ю.ЕХАНУРОВА на должность Председателя Верховной Рады Украины.

Отвечая на вопрос, что будут делать потенциальные участники демократической коалиции, если Партия регионов выполнит свое обещание и сегодня начнет назначать руководство парламента, Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил: «Волка бояться - в лес не ходить».

Как сообщал УНИАН, лидеры БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и Александр МОРОЗ выражали надежду, что о создании коалиции будет объявлено сегодня, 21 июня.

«Мы готовы подписать соглашение о создании коалиции, и сегодня об этом будет заявлено с парламентской трибуны”, - сказал А.МОРОЗ, добавив, что подписи уже начали собирать и, по его прогнозам, до двух часов дня должны быть собраны подписи участников коалиции.

Ю.ТИМОШЕНКО в свою очередь подчеркнула, что “сегодня с 8-и часов утра мы работаем для того, чтобы такая коалиция состоялась сегодня. У меня есть надежда на это, это убеждение, что этот путь будет сегодня завершен победой”.

Сегодня также все члены фракции БЮТ на заседании, которое состоялось утром, подписали соглашение о формировании парламентской коалиции в составе трех политических сил - “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ.