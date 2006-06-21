Янукович не верит своим глазам

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что помаранчевая коалиция не будет создана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам сегодня, комментируя заявления лидера СПУ Александра МОРОЗА и лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о создании сегодня демократической коалиции.

В.ЯНУКОВИЧ высказал убеждение, что у них ничего не получится. «Потому что нет там большинства внутри», - заметил он.

В.ЯНУКОВИЧ подтвердил, что Партия регионов до сих пор ведет консультации с блоком «Наша Украина». «Мы вели и ведем переговоры с «Нашей Украиной», мы вели и ведем консультации», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также подтвердил обещание фракции Партии регионов, что в случае, если сегодня не будет создана коалиция, они начнут избирать руководство парламента. «Мы сказали, что мы до конца дня 21-го - мы приняли решение политсовета - до конца дня мы подождем, а завтра будет видно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, А.МОРОЗ и Ю.ТИМОШЕНКО заявили, что сегодня в течение дня «Наша Украина», БЮТ и СПУ объявят о создании демократической коалиции.