Сегодня будет создана коалиция

Сегодня в течение дня «Наша Украина», БЮТ и СПУ объявят о создании демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такие надежды в интервью журналистам высказали лидер СПУ Александр МОРОЗ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По словам А.МОРОЗА, вчера “тройка” договорилась о подписании соглашения, согласовала все проблемные вопросы, и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО об этом проинформирован.

«Мы готовы подписать соглашение о создании коалиции, и сегодня об этом будет заявлено с парламентской трибуны», - сказал А.МОРОЗ, добавив, что подписи уже начали собирать и, по его прогнозам, до двух часов дня должны быть собраны подписи участников коалиции.

Он также рассказал журналистам, что пока коалиция не обсуждала конкретные персоналии на те или другие должности. По его словам, этот вопрос будет рассматриваться сегодня.

Он также сделал прогноз, что в утреннем заседании Верховной Рады будет объявлен перерыв для юридического оформления документов о коалиции.

«Я думаю, что сегодня будет решено все, что касается коалиции», - отметил А.МОРОЗ. В то же время он отметил, что вопрос назначения премьера и спикера определится через несколько дней, поскольку «там есть целый ряд процедурных моментов».

Он также отрицал, что вчера ночью подписывались какие-то документы. А.МОРОЗ отметил, что все было согласовано, но подписание документов, по его прогнозам, должно состояться сегодня.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила надежду, что сегодня коалиционный процесс будет завершен. Она подтвердила, что вчера были согласованы все разногласия. “Сегодня с 8-и часов утра мы работаем для того, чтобы такая коалиция состоялась сегодня. У меня есть надежда на это, это убеждение, что этот путь будет сегодня завершен победой”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В тоже время по данным источника "Украинской правды" , согласно достигнутым договореностям, премьером становится Тимошенко, спикером – Юрий Ехануров, а першим вице-премьером – Иосиф Винский.