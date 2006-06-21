”Тройка” наконец поделила должности?

На вчерашней встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО были окончательно решены кадровые вопросы, которые были краеугольным камнем на пути создания оранжевой коалиции. Информацию об этом "Украинской правде" подтвердил информированный источник.

Это значит, что сегодня в парламенте будет объявлено о создании коалиции в составе БЮТ, "Нашей Украины" и Социалистической партии.

По словам источника, "кадровые вопросы были согласованы в принципе, согласована их логика".

Сегодня на заседаниях фракций будут окончательно собраны подписи депутатов под коалиционным соглашением. И в первой половине дня о коалиции будет объявлено "формально".

Само коалиционное соглашение будет распечатано в трех экземплярах-оригиналах. Каждая страница текста, в том числе и дополнения, должны быть завизированы 3 подписями.

По данным источника, стороны согласились, что премьер-министр будет представлять БЮТ, должность спикера парламента отходит "Нашей Украине", первый вице-спикер – СПУ.

Совет блока Юлии Тимошенко в ночь со вторника на середу согласился на создание коалиции на условиях, согласованных на встрече "тройки" с президентом Ющенко.

Как сообщает источник "Украинской правды", "за" проголосовали не все члены совета, поскольку некоторые сочли выдвинутые условия неприемлемыми.

В то же время сама Тимошенко поддержала решение об участии в коалиции, отметив, что в слечае прихода Партии Регионов к власти, их остуда уже не убрать, отметил источник.

Среди условий, согласованных во вторник, в частности предусмотрено, что должность главы МВД остается в квоте президента.

Кроме того, правительство Тимошенко не будет утверждать свою програму в парламенте и, таким образом, не получит на год имунинет неприкосновенности.

Согласно достигнутым договореностям, премьером становится Тимошенко, спикером – Юрий Ехануров, а першим вице-премьером – Иосиф Винский.

Планируется, що в среду утром тройка проведет завершальные переговоры, а потом еще раз посетит президента.

Предварительно планируется, що конференция по оглашению коалиции состоится в 12 часов, хотя во время встреч могут быть внесены корективы.

Известно, что СПУ вчера вечером тоже провела заседание политсовета партии.