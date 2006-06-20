«Коронация слова» дает по две награды в одни руки

16 июня в Киеве состоялась торжественная церемония объявления лауреатов и победителей шестого Всеукраинского конкурса романов, киносценариев и пьес «Коронация слова» 2005-2006.

Как сообщил 20 июня на пресс-конференции в УНИАН координатор конкурса Тарас ФЕДЮК, шестая церемония отличалась от предыдущих тем, что имена победителей конкурса до последней минуты держались в секрете и были обнародованы собственно на самой церемонии. И во время объявления победителей в номинации «Роман» произошло уникальное событие: первую и вторую премию получил один и тот же автор - Андрей КОКОТЮХА - за романы «Темная вода» и «Зоопарк или Дети до 16-ти». Третью премию получил Роман КОСТЕНКО за роман «Миф».

В номинации “Киносценарии” первую премию получил Игорь НЕГРЕСКУ за сценарий «Вечерняя». Вторая премия у Игоря КОЗЫРЯ за «Не бейте своего президента». Третью премию в этой номинации получил Валентин ТАРАСОВ за киносценарий «Пленник».

В номинации «Пьеса» первая премия была присуждена Сергею КИСЕЛЁВУ и Андрею РУШКОВСКОМУ за «Еврейские часы» (20 июня эта пьеса была ошибочно названа “Европейские часы” – УНИАН). Вторую премию получила Лариса ДИДЕНКО за пьесу «Тропинка Святого Николая». Третью премию - Артем ВИШНЕВСКИЙ за пьесу «О поезде, чемоданах, хламе и чем-то большем».

"Коронация слова" – совместный проект ЗАО "Крафт Фудз Украина" (шоколад “Корона”) и телеканала "1+1". За пять лет существования конкурса было опубликовано 55 романов нового поколения украинских писателей, а 2006 году вышел первый сборник киносценариев победителей конкурса 2000-2004 годов.

В этом году жюри прочитало 1500 рукописей. В каждой из номинаций были отмечены пять-семь лауреатов, которые получили по 1000 грн. По три лучших произведения отметили призовыми местами и премиальными (первые премии - 20-10 тыс., вторые - 7-5 тысяч, третьи - 5-3 тыс. грн.).