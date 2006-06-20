Президент принял у себя всех потенциальных коалициантов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с участниками переговоров по формированию парламентской коалиции – лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, премьер-министром, лидером «Нашей Украины» Юрием ЕХАНУРОВЫМ, председателем совета политической партии НСНУ Романом БЕЗСМЕРТНЫМ и лидером Социалистической партии Александром МОРОЗОМ. Об этом УНИАН сообщили в официальном Интернет-представительстве главы государства.

Во встрече также принял участие глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК.

Президент выразил надежду, что в настоящее время формирование коалиции находится на завершающем этапе. Он отметил, что украинский народ, разочарованный затягиванием этого процесса, возлагает на создание парламентского большинства большие надежды. В то же время, считает Президент, избиратели осознают существующие риски и надеются, что все противоречия удастся преодолеть, если политики приложат для этого максимальные усилия. Стабильность коалиции, убежден глава государства, зависит в первую очередь от ответственности и мудрости лидеров политических сил, работающих над ее формированием.

В.ЮЩЕНКО отметил, что для него как Президента принципиально, что в процессе переговоров победил здравый смысл и на первое место было вынесено политическое соглашение, в котором согласованы все необходимые реформы и курс Украины на евроатлантическую интеграцию. «Относительно внутриполитического направления, в проекте коалиционного соглашения также все четко отражено», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Теперь, отметил Президент, когда участники переговоров вплотную приблизились к кадровым вопросам, при назначении будущих членов правительства следует в первую очередь учитывать их профессиональные и моральные качества.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что будет требовать от будущего правительства активного диалога со всем парламентом и сам как глава государства будет сотрудничать как с большинством, так и с оппозицией.

Президент также отметил, что ответственность за формирование стабильной коалиции, выполнение политического соглашения и заложенного в нем плана реформ лежит исключительно на лидерах политических сил, которые создадут коалицию, – в первую очередь, на будущем премьер-министре.