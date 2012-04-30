Прокуратура: синяки Тимошенко - от тупых твердых предметов

Об этом заявил в эфире 5 канала в воскресенье начальник главного управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений Генпрокуратуры Вадим Горан.

По его словам, проверка началась 23 апреля и еще не окончена.

"Есть десять дней, которые установлены нам Уголовно-процессуальным кодексом. Потому в течение 10 дней мы будем проводить проверку и в конце примем решение", - отметил представитель ГПУ.

"На сегодняшний день уже проведено огромное количество проверочных действий, опрошены практически все участники событий – медики, работники пенитенциарной системы, работники скорой помощи, которые отвозили Юлию Владимировну, врачи больницы, другие люди, которые могли быть свидетелями тех или иных событий", - цитирует Украинская правда.

"На сегодняшний день в ходе проверки те факты, которые указывает Юлия Владимировна в своем заявлении, не подтверждаются", - отметил Горан.

По его словам, судебные медики пришли к выводу, что синяки на теле Тимошенко не могли образоваться 20 апреля, как она указывает.

"Кроме того, механизм и локализация этих синяков говорит о том, что они образовались вследствие сдавливания об тупые твердые предметы либо столкновения с такими предметами. Но никак не при ударе кулаком, как она говорит, в живот. И могли образоваться в результате приложения небольшой физической силы", - отметил представитель Генпрокуратуры.

При этом он отметил, что в связи с отказом Тимошенко от судебно-медицинского освидетельствования, оно было проведено "по медицинской документации, в том числе по акту, которым было зафиксировано медиками колонии наличие телесных повреждений, которые она показала".

Отвечая на вопрос ведущей, Горан сказал, что в ходе проверки не использовались фотографии, сделанные бывшей омбудсменом Ниной Карпачевой, поскольку они "добыты не в установленном порядке".

Также, по словам представителя ГПУ, не принимался во внимание экспертный вывод, предоставленный Карпачевой: "Нельзя говорить, что это официальный какой-то документ, потому что он составлен не уполномоченными на это специалистами".