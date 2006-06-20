Путин заставит друзей Украины играть за него

На июльском саммите «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге лидеры западных государств не будут критиковать авторитарную имперскую политику российского Президента Владимира ПУТИНА, пишет газета Washington Post.

Издание прогнозирует, что этого не произойдет, несмотря на жесткую позицию администрации Джорджа БУША. США пытались вынести в повестку дня саммита проблему подогревания Россией сепаратистских настроений в Грузии и Молдове, а также давление Москвы на Украину, чтобы Киев отказался от политики сближения с Западом.

Сам Президент США Дж.БУШ предварительно планировал осуществить визит в Киев в канун саммита «восьмерки», чтобв поддержать демократические силы в Украине. Американский лидер также рассчитывал, что на саммите в Санкт-Петербурге и еще до него западные союзники США поддержат обострение курса относительно Москвы, что продемонстрировала речь вице-президента США Дика ЧЕЙНИ во время саммита в Литве.

«Однако на протяжении последних недель политическая воля Запада для противопоставления себя ПУТИНУ исчезла», пишет издание. Аргументами в интересах изменения позиции Запада являются обращения таких государств как Франция и других европейских стран, которые 10 дней назад на министерской конференции НАТО отклонили американский план принятия Украины и Грузии в Альянс.

В то же время, Дж.БУШ отложил свой визит в Украину главным образом из-за внутриукраинских проблем, но это также в конечном итоге можно считать успехом Кремля, пишет Washington Post.

Показательно и то, что заявление Д.ЧЕЙНИ в Вильнюсе, которое призвано было стать предостережением для России относительно энергетического шантажа, в самой Европе было раскритиковано как слишком провокационное.

Следовательно, на сегодня администрация Дж.БУША сомневается, удастся ли включить в повестку дня встречи министров иностранных дел G-8 в канун саммита в Санкт-Петербурге вопрос относительно Приднестровья и ситуации в Молдове. При этом в США оценивают игру России как очень агрессивную, которая является успешной, потому что Москва переигрывает Вашингтон.

Washington Post обращает внимание, что американская власть сейчас смягчила позицию относительно российской власти, потому что США зависит от поддержки россиян в переговорах с Ираном относительно ядерной программы, тогда как Европа благосклонна к Кремлю, потому что зависит от энергоресурсов.

Как ссылается издание на неназванного представителя ЕС, Россия фактически шантажирует Европу, угрожая ограничить поставки газа и нефти, потому что может сегодня продавать энергоресурсы в Китай, экономика которого быстро развивается и нуждается в значительных ресурсах. При этом источник в ЕС отмечает, что Европа в этой ситуации не имеет выбора и должна поддерживать Россию, чтобы она осуществляла энергетические поставки.

«Перед лицом такой бездумной позиции американские официальные представители согласились с тем, что на саммите (в Санкт-Петербурге) ПУТИН будет представляться как лидер супергосударства, которое возвращается на международную арену. Грузины и молдаване будут смотреть, как западные лидеры будут приветствовать ПУТИНА, тогда как российский бойкот их экспорта и поддержка сепаратизма в этих странах не будет обсуждаться. Российские демократы, если повезет, встретятся в Москве с американскими дипломатами среднего звена. А наблюдатели в мире смогут задать себе вопрос: существует ли G-8 для того, чтобы служить России? Или есть какая-то другая цель?», пишет американское издание.