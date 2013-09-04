"Регионал": Власть протянула руку оппозиции

Об этом заявил народный депутат от фракции Партии регионов Евгений Балицкий в эфире "Эра-FM".

"Мы протягиваем руку, мы говорим: "Ребята, давайте это вместе делать". От этого выиграет вся страна. Все прекрасно понимают, что вектор выбран, мы идем этим путем. Возможно, он непростой. Но мы готовы делать это вместе. Это именно то, что нас объединяет. Есть много точек, нас разъединяют, но я не буду их перечислять. Но, возможно, это станет точкой для эффективной слаженной работы парламента", - сказал Балицкий, которого цитирует Gazeta.ua.

Он также прокомментировал разноглазия в Партии регионов по принятию тех или иных законов, необходимых для евроинтеграции.

"У нас есть плюрализм мнений. Мы все эти вопросы обсуждаем. Но в масштабах фракции. Как говорил Наполеон, стирайте белье дома ... Мы слаженная, дисциплинированная фракция. Понимаем, что от наших разноглазий выигрывают только силы, не настроенные на конструктивную работу в страну", - отметил Балицкий.