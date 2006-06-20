Турецкая косметика горит и взрывается

В Стамбуле возник сильный пожар на фабрике по производству косметики. Пожар периодически сопровождается взрывами, передает агентство DHA.

По информации телекомпании CNN-Turk, в здании фабрики находятся баллоны с газом, и в случае их взрыва пожар может распространиться на другие строения. Для тушения огня наряду с дополнительными нарядами пожарных команд местные власти запросили самолеты.

Глава администрации района Чаталджа, где возник пожар, Али ЧОЛАК сообщил журналистам, что трехэтажная фабрика почти полностью сгорела, отмечает NEWSru. По его словам, жертв нет, так как все работники были эвакуированы сразу после возникновения пожара. Причина возгорания пока не установлена.