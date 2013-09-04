Вице-премьер - Евросоюзу: Украинцы хотят в Европу

Об этом заявил на Экономическом форуме в городе Крыница-Здруй в Польше вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

По его словам, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и о зоне свободной торговли - это стратегическая задача Украины в 2013 году, передает Радио Свобода.

Украинский вице-премьер считает, что благодаря ассоциации с Евросоюзом уже в близкой перспективе можно надеяться на увеличение торговых оборотов Украины на 2-3%, что, в свою очередь, приведет к росту ВВП на 1%.

На вопрос о возможных «наказаниях» для Украины со стороны России за выбранный курс на евроинтеграцию Вилкул ответил, что Украина ни при каких обстоятельствах не сойдет с европейского пути.

Участники форума встретили эти слова аплодисментами .

Вице-премьер сказал, что сближение Украины с ЕС - это украинская национальная идея.

Он также отметил, что независимой в полном смысле этого слова Украина станет тогда, когда ей удастся диверсифицировать поставки энергоносителей. Среди способов диверсификации он также назвал добычу сланцевого газа.

Напомним , Александр Вилкул участвует в 23-м Экономическом форуме - мероприятии, которое проходит в Кринице-Здруй ежегодно. В рамках Криницкого форума Вилкул также проводит ряд встреч с европейскими политиками.