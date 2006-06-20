Костенко хочет наказать себя за проиграш на выборах

24 июня в Киеве состоится внеочередной съезд Украинской народной партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, по предварительным данным, руководство партии на съезде в полном составе (председатель, его заместители, правление и Центральный провод) подаст в отставку.

На съезде состоится избрание нового руководства, в том числе председателя партии – тайным голосованием, как это предусматривает устав. "Это позволит партии демократическим способом после выборов определиться с оценкой деятельности руководства и через выборы выдать кредит доверия новому его составу", - отметил лидер УНП Юрий КОСТЕНКО, который выступил инициатором такой радикальной процедуры.

Во время проведения предсъездовских областных конференций уже состоялась смена 9-ти руководителей областных организаций УНП, в частности, Ривненской, Львовской, Ивано-Франковской, Полтавской, Одесской, Донецкой, Кировоградской и других. В послевыборный период состоялась также перерегистрация членов партии.

Участие в съезде примут около тысячи делегатов, которые будут представлять 24 областных, Крымскую республиканскую и Киевскую и Севастопольскую городские организации.

Делегаты съезда рассмотрят результаты выборов-2006 – парламентских и местных, в которых УНП впервые за свою историю приняла самостоятельное участие.

Съезд заявит об отношении УНП как репрезентанта правых сил к Президенту Украины и даст свою оценку нынешней политической ситуации.

Съезд будет иметь рабочий характер, поэтому участие в его работе примут лишь делегаты.