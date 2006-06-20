Закончился матч Польша-Коста-Рика

Национальная сборная Польши по футболу выиграла матч престижа у сборной Коста-Рики со счетом 2:1 на Чемпионате мира в Германии в группе А.

Счет в матче открыла сборная Коста-Рики, стандартом в исполнении Рональда ГОМЕСА (23`). У поляков дважды отличился защитник Бартош БОЗАЦКИ (30`, 68`).

Таким образом, по результатам группового турнира в группе А лидирует сборная Германии, в активе которой 9 очков (8-2).

На втором месте - команда Эквадора с 6-тью очками после двух матчей (3-3).

На третьем месте - сборная Польши с 3 очками (2-4).

Аутсайдер группы – сборная Коста-Рики, с 0 очков (2-9).

24 июня Германия встретится с командой, которая займет второе место в группе В. Предполагается, что по результатам сегодняшних матчей в группе В это будет сборная Швеции или Тринидада и Тобаго.

25 июня в 1/8 финала сборная Эквадора встретится со сборной Англии.