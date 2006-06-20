В районе киевского Гидропарка утонул мальчик
19:15, 20 июня 2006Политика
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Водолазы ищут тело
В Киеве во время купания в Днепре утонул 10-летний мальчик.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, сегодня в 15.30 в Киеве в Венецианском заливе Днепра, оставшись без присмотра взрослых, во время купания с группой детей, утонул мальчик 1996 года рождения.
Поиск тела ведут водолазы-спасатели ГКП “Плесо”.
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