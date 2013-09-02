Сейчас шансы на подписание Соглашения с ЕС лучше, чем когда-либо - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления перед студентами Киевского института международных отношений.

“Еще год назад и в Украине, и в Европе о подписании Соглашения об ассоциации господствовало довольно пессимистическое настроение. Но сегодня шансы на заключение соглашения лучше, чем когда-либо ранее. Это признают все”, - сказал Майко.

По его словам, это произошло благодаря тому, что в Украине осуществляются реформы и “революционными темпами изменяется законодательство”.

Как сказал Майко, в течение последних месяцев реформаторская активность была беспрецедентной. “Европа это видит и делает выводы”, - добавил он.