Сейчас шансы на подписание Соглашения с ЕС лучше, чем когда-либо - МИД

12:45, 02 сентября 2013
Политика
2731

Заместитель министра иностранных дел Виктор Майко заявляет, что на сегодняшний день шансы на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом лучше, чем когда-либо ранее.

В Украине “революционными темпами изменяется законодательство”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления перед студентами Киевского института международных отношений.

“Еще год назад и в Украине, и в Европе о подписании Соглашения об ассоциации господствовало довольно пессимистическое настроение. Но сегодня шансы на заключение соглашения лучше, чем когда-либо ранее. Это признают все”, - сказал Майко.

По его словам, это произошло благодаря тому, что в Украине осуществляются реформы и “революционными темпами изменяется законодательство”.

Как сказал Майко, в течение последних месяцев реформаторская активность была беспрецедентной. “Европа это видит и делает выводы”, - добавил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter