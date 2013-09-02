Сейчас шансы на подписание Соглашения с ЕС лучше, чем когда-либо - МИД
12:45, 02 сентября 2013Политика
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Заместитель министра иностранных дел Виктор Майко заявляет, что на сегодняшний день шансы на подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом лучше, чем когда-либо ранее.
В Украине “революционными темпами изменяется законодательство”
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления перед студентами Киевского института международных отношений.
“Еще год назад и в Украине, и в Европе о подписании Соглашения об ассоциации господствовало довольно пессимистическое настроение. Но сегодня шансы на заключение соглашения лучше, чем когда-либо ранее. Это признают все”, - сказал Майко.
По его словам, это произошло благодаря тому, что в Украине осуществляются реформы и “революционными темпами изменяется законодательство”.
Как сказал Майко, в течение последних месяцев реформаторская активность была беспрецедентной. “Европа это видит и делает выводы”, - добавил он.
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