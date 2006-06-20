Закончился матч Германия-Эквадор

Национальная сборная Германии по футболу обыграла сборную Эквадора со счетом 3:0 на Чемпионате мира в Германии, окончательно закрепив свое лидерство в группе А.

У сборной Германии в первом тайме дважды отличился Мирослав КЛОЗЕ (4` и 44`). Во втором тайме забил Лукас ПОДОЛЬСКИ (61`).

Таким образом, по результатам группового турнира в группе А лидирует сборная Германии, в активе которой 9 очков (8-2). На втором месте - команда Эквадора с 6-ю очками после двух матчей (3-3). На третьем месте - сборная Польши с 3 очками (2-4). Аутсайдер группы – сборная Коста-Рики, с 0 очков (2-9).

24 июня Германия встретится с командой, которая займет второе место в группе В. Предполагается, что по результатам сегодняшних матчей в группе В это будет сборная Швеции или Тринидада и Тобаго.

25 июня в 1/8 финала сборная Эквадора встретится со сборной Англии.