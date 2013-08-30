Внимание! 2 сентября в 9.00 по адресу: «Золоче Комплекс» (с. Вишеньки, Бориспольский район, Киевская область), состоится историческое событие — торжественное закладывание первого камня в строительство Международной школы-пансиона "Zoloche international school" - учебного заведения нового типа. Обучение планируется по программам Министерства образования Украины и Кембриджского университета.

В церемонии примут участие: губернатор и руководители Киевской области, представители Министерства образования Украины и vip-гости.

Приглашаем принять участие в мероприятии.

Аккредитация по тел: (044) 207 90 95 или 050 490 90 94