Торжественное закладывание первого камня в строительство Международной школы-пансиона "Zoloche international school"

17:38, 30 августа 2013
Политика
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Внимание! 2 сентября  в 9.00 по адресу: «Золоче Комплекс»  (с. Вишеньки, Бориспольский район, Киевская область), состоится историческое событие — торжественное закладывание первого камня в строительство Международной школы-пансиона  "Zoloche international school"  - учебного заведения нового типа. Обучение планируется по программам  Министерства образования Украины и Кембриджского университета.

В церемонии примут участие: губернатор и руководители  Киевской области, представители Министерства образования Украины и vip-гости.

Приглашаем принять участие в мероприятии.

Аккредитация по тел: (044) 207 90 95 или 050 490 90 94

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