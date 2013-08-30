Торжественное закладывание первого камня в строительство Международной школы-пансиона "Zoloche international school"
17:38, 30 августа 2013Политика
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Внимание! 2 сентября в 9.00 по адресу: «Золоче Комплекс» (с. Вишеньки, Бориспольский район, Киевская область), состоится историческое событие — торжественное закладывание первого камня в строительство Международной школы-пансиона "Zoloche international school" - учебного заведения нового типа. Обучение планируется по программам Министерства образования Украины и Кембриджского университета.
В церемонии примут участие: губернатор и руководители Киевской области, представители Министерства образования Украины и vip-гости.
Приглашаем принять участие в мероприятии.
Аккредитация по тел: (044) 207 90 95 или 050 490 90 94
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