Турчинов спросил ”Нашу Украину”, зачем она ”мозги нагружает”

Для Блока Юлии Тимошенко было полной неожиданностью сегодняшнее заявление руководителя фракции “Наша Украина” Романа БЕССМЕРТНОГО о стабилизационной коалиции, поскольку вчера вечером “тройка” согласовала все разногласия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель руководителя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ в интервью журналистам.

Он подчеркнул, что сегодня был чрезвычайно удивлен, когда услышал заявление Р.БЕССМЕРТНОГО. «Меня шокировало это, я едва с трибуны не упал, все было согласовано, все было договорено, все пробеседовали», - сказал он.

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что вчера в 10 часов вечера Р.БЕССМЕРТНЫЙ приехал в офис БЮТ, когда туда подъехал и лидер СПУ Александр МОРОЗ. Они согласовали все вопросы. В частности, А.МОРОЗ пошел на уступки относительно поддержки его политической силой законопроектов, направленных на вступление Украины в НАТО; БЮТ пошел на уступки, согласившись с созданием правительственных комитетов.

Он еще раз подчеркнул, что были согласованы все нюансы. «Мы разошлись, договорившись, что собираем подписи сегодня (под соглашением о создании коалиции – УНИАН) и в 16 часов объявляем коалицию», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Он еще раз заметил, что БЮТ был удивлен, услышав заявления о широкой коалиции. «Что за ночь произошло, я не знаю, может, журналисты что-то выведают, что произошло ночью с «Нашей Украиной», что они опять изменили свою позицию, причем каких-то новых идей, новых нюансов не было», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он рассказал, что после объявления перерыва “тройка” собралась в кулуарах парламента, и представитель «Нашей Украины» заявил, что «они посоветовались, и все же они видят необходимость широкой коалиции, что им будет неприятно, но они считают, что необходимо подписывать соглашение с “регионами” и так далее. Это для нас был шок. Я спросил, зачем вы тогда нам три месяца мозги нагружали, мягко говоря, но не услышал ответа», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что «Наша Украина» сформулирует свои замечания и позвонит представителям БЮТ, СПУ. Но по состоянию на 17.00 никаких звонков не было. И поэтому никаких переговоров сегодня вообще не происходило и не происходит.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, на утреннем заседании ВР Р.БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что блок «Наша Украина» предлагает всем политическим силам в парламенте создать стабилизационную коалицию.

В свою очередь, после закрытия вечернего заседания парламента уполномоченный представитель фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ заявил, что блок «Наша Украина» в эти минуты продолжает переговоры о создании парламентской коалиции с СПУ и БЮТ, а консультации с Партией регионов сейчас не ведутся.

По его словам, существует еще много разногласий, которые необходимо согласовать.

Р.ЗВАРИЧ отказался говорить о возможных сроках создания коалиции, отметив, что все зависит от партнеров « Нашей Украины » - СПУ и БЮТ.

Он посоветовал обращаться к этим политическим силам с вопросом, готовы ли они согласовать вопрос НАТО, в частности, готовы ли они поддержать законопроекты, направленные на выполнение Плана действий Украина-НАТО, поскольку без этого не может быть и речи о вступлении Украины в Альянс, а вопрос вступления будет решаться путем референдума.

Вторым вопросом, который следует согласовать, по словам Р.ЗВАРИЧА, является: готовы ли политические силы перейти к демократическому управлению на уровне Кабинета министров. Он рассказал, что у трех политических сил разное виденье концепций модели управления на уровне Кабмина: управление по горизонтали или по вертикали. По словам Р.ЗВАРИЧА, в частности, БЮТ требует вертикальной модели, где премьер-министр является ключевой фигурой, а «Наша Украина» ставит вопрос, что Конституция предусматривает коллегиальное принятие решений правительства, и поэтому “НУ” поддерживает горизонтальную модель, которая предусматривает создание правительственных комитетов.

Третьим вопросом, по словам Р.ЗВАРИЧА, является согласование политическими силами позиции относительно коренного реформирования правоохранительных органов.