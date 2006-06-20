Регионы прогнозируют, что в ВР ”выплеснется кипяток”

Завтра или послезавтра будет создана коалиция с участием Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявили заместители председателя фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА и Владимир РЫБАК.

Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что Партия регионов проводит переговоры со всеми политическими силами.

В свою очередь, В.РЫБАК отметил, что речь идет не о создании межфракционной коалиции, а о создании коалиции с участием, в частности фракции «Наша Украина» и представителей других фракций парламента.

Отвечая на вопрос журналистов, почему затягивается процесс создания коалиции, В.РЫБАК сказал, что «во всех фракциях уже вода доведена до кипения, и она должна закипеть и выплеснуться».

Р.БОГАТЫРЁВА сообщила журналистам, что на сегодняшний день уже насчитывается 230 народных депутатов, которые готовы войти в коалицию. Она не исключила, что завтра Партия регионов внесет на рассмотрение ВР проект постановления, которым будет предусматриваться избрать в «пакете» руководство парламента и комитетов. Она отметила, что от того, кто войдет в коалицию, будет зависеть и состав руководства парламента и комитетов. По ее словам, если будет создана коалиция с «Нашей Украиной», то на должность председателя ВР будет предложен лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

В свою очередь, В.РЫБАК отметил, что Партия регионов готова отказаться от должности премьер-министра Украины в случае создания коалиции с «Нашей Украиной». По его словам, в этом плане партия выдвигает несколько условий. В то же время он отказался назвать эти условия, отметив, что «в переговорах есть тайны, и их ни одна политическая сила вам не будет раскрывать».