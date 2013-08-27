Молодежные организации призвали Януковича освободить Тимошенко

Всемирный конгресс украинских молодежных организаций (ВКУМО) требует исполнить решение Европейского суда по правам человека и немедленно освободить экс-премьера Юлию Тимошенко, поскольку неисполнение решения ЕСПЧ и дальнейшее пребывание лидера оппозиции за решеткой препятствует процессу евроинтеграции Украины.

Об этом сказано в резолюции, принятой на Конгрессе, который был посвящен вопросу евроинтеграции Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

В документе отмечается, что евроинтеграция - единственно правильная стратегия внешней политики, а «Украина как европейское государство должна приобщиться к семье европейских государств политически и ценностно и принять все необходимые меры для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом на Вильнюсском саммите в ноябре 2013 года, который не только усилит сотрудничество между Украиной и ЕС, но и продемонстрирует цивилизационный выбор Украинского государства».

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В ВКУМО также напомнили о призывах, в частности, европейских и мировых политиков, о «недопустимости продолжения политически мотивированного преследования Тимошенко».

«Всемирный конгресс украинских молодежных организаций призывает Президента Украины, как гаранта соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечить выполнение всех условий и обязательств с целью подписания Соглашения об ассоциации на саммите в Вильнюсе», - говорится в резолюции.

В пресс-службе также отмечают, что ВКУМО требует «немедленно освободить лидера оппозиции Юлию Тимошенко и этим выполнить критическое требование Европейского Союза для подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в Вильнюсе в ноябре 2013 года».