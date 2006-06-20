Россияне бросились учить украинский

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федераци Михаил КАМЫНИН утверждает, что процесс изучения украинского языка в России набирает темпы.

Об этом он заявил в интервью РИА «Новости», комментируя ситуацию с гуманитарными правами русских, проживающих в Украине, и украинцев, проживающих в России.

"В последние годы процесс изучения украинского языка в России все-таки набирает темпы, в том числе и в высшей школе", - сказал М.КАМЫНИН.

По словам дипломата, с 1999 года украинский язык преподается в Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), где в 2003 году состоялся первый выпуск специалистов со знанием украинского языка. В марте 2004 года в МГЛУ был открыт Центр украинистики. Сегодня на профессиональной основе здесь с использованием всех современных средств обучаются 11 студентов переводческого факультета.

Кроме того, по словам М.КАМЫНИНА, украинский язык входит в учебные семестры девяти высших учебных заведений России, причем имеющих весомую репутацию.

"Есть некоторые сложности с изучением украинского языка в школах России, хотя факультативно он преподается в школах Москвы, Республики Башкортостан, Республики Коми, Томской области, Ханты-Мансийского автономного округа", - отметил официальный представитель МИД РФ.

Он указал, что в ряде регионов работают воскресные (субботние) школы при образовательных учреждениях или украинских обществах, украиноведческие курсы.

"Это обусловлено не отсутствием средств или нежеланием государственных структур России создавать такие школы, а неукомплектованностью классов", - подчеркнул М.КАМЫНИН.

По его словам, в Москве периодически проводятся всероссийские литературно-исторические конкурсы в честь известных украинских писателей.

"Творческие украинские коллективы из России принимают активное участие во многих фестивалях на Украине. Организации российских украинцев регулярно презентуют свои достижения в Информационно-культурном центре Украины в Москве. В мае текущего года в Москве открыта Библиотека украинской литературы", - отметил он.