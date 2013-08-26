Сегодня Азаров поговорит с Медведевым об украинской евроинтеграции

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, планируется, что самолет украинского премьер-министра прибудет в подмосковный аэропорт «Внуково-2» в 14.30 мск, после чего украинская делегация направится в загородную резиденцию Медведева «Горки-9».

Предусматривается, что переговоры премьер-министры двух стран начнут в 15.00 мск в формате с глазу на глаз, после чего они продолжатся в расширенном составе.

В состав украинской делегации входят вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, министр юстиции Украины Елена Лукаш, советник президента Украины - руководитель главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Владимир Ельченко, председатель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко, первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан Демченко, первый заместитель министра доходов и сборов Украины Степан Дериволков, заместитель министра промышленной политики Украины - руководитель аппарата Наталия Бойцун, правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического содружества и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян и представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов.

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В то же время, российскую делегацию на переговорах кроме Медведева будут представлять первый заместитель главы правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, заместитель главы правительства Российской Федерации – руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов, помощник президента РФ Сергей Глазьев, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Василий Небензя, член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, член коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Андрей Слевнев.

Как сообщал УНИАН, 23 августа пресс-секретарь Азарова Виталий Лукьяненко сообщил, что 26 августа, в ходе рабочего визита в Москву Азаров намерен обсудить с Дмитрием Медведевым пути взаимодействия в случае создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

«Будут обсуждаться актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений. Есть наработка для рабочей группы, которая в контакте с российскими партнерами разбирала эту ситуацию (с экспортом украинских товаров в Россию — УНИАН). Есть предложения по урегулированию», - сказал Лукьяненко.

Также Лукьяненко отметил, что Украина считает невозможным противопоставлять зоны свободной торговли с СНГ и ЕС.

«Для Украины и та важная, и другая важная. И поэтому вопрос стоит так, чтобы максимально по-партнерски согласовать те режимы, которые возникают в случае действия и одной, и другой ЗСТ. Они и по сути не противопоставляются, поскольку обе эти ЗСТ строятся на принципах ВТО. Это свидетельствует о том, что решение будет обязательно найдено», - подчеркнул Лукьяненко.

22 августа Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская делегация на будущей неделе прибудет в Москву для консультаций в свете планов сотрудничества Украины с Евросоюзом.

«Мы договорились с Президентом Украины, буквально мы вчера с ним говорили о том, что мы проведем дополнительные консультации, и на будущей неделе должны в Москву приехать наши коллеги из Украины, которые на межправительственном уровне еще раз проанализируют возможные угрозы и поймут, существуют они или нет, и если так, то что с этим делать», - заявил Путин.