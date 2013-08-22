Власенко говорит, что Тимошенко можно лечить и без международного соглашения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сказал защитник Тимошенко Сергей Власенко, комментируя по просьбе журналистов заявление обмудсмена Валерии Лутковской о необходимости подписания межгосударственного соглашения, чтобы Тимошенко могла выехать на лечение за границу.

«А зачем должны проводиться такие переговоры? Честно говоря, я не готов комментировать высказывания учительницы русского языка Валерии Лутковской, ну она по образованию учитель русского языка. Поэтому когда учитель русского языка комментирует юридические вопросы, у меня нет желания это комментировать. Это не имеет ничего общего ни с юриспруденцией, ни с правилами, ни со здравым смыслом», - сказал Власенко.

По его словам, чтобы решить вопрос о лечении Тимошенко за рубежом, Президент Виктор Янукович имеет «весь арсенал конституционных полномочий».

Власенко также отметил, что украинское законодательство «не нуждается ни в каких дополнительных нормах и правилах для того, чтобы это вопрос решить». По его словам, в частности, ст.7 уголовно-исполнительного кодекса предоставляет всем заключенным права, которые имеют остальные граждане Украины, а ст.36 «Основ законодательства Украины о здравоохранении» предусматривается лечение граждан Украины за рубежом, и не имеет никаких ограничений по поводу лечения за рубежом заключенных.

Как сообщал УНИАН, 1 июля с.г. дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что врачи ее матери из берлинской клиники «Шарите» рекомендуют своей пациентке как можно быстрее сделать операцию. Дочь Тимошенко отметила, что если операция не будет проведена, то врачи не исключают инвалидизации пациентки. Евгения добавила, что ее мать уже не может передвигаться даже при помощи ходунков.

21 августа председатель политсовета ВО «Батькивщина», председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что «Батькивщина» требует от украинских властей предоставить Тимошенко возможность «получить ургентную медицинскую помощь в Германии».

Вечером 21 августа в эфире «5-го канала» Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что на сегодняшний день правового основания для передачи Тимошенко на лечение за границу не существует. По ее словам, таким основанием может быть соответствующий межгосударственный договор, ратифицированный в парламентах двух государств, заключивших его.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализныци» в связи с заболеванием позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации по поводу продолжения ее реабилитации.