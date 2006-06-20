Руководство Крыма зарится на зарплаты в 20 тысяч гривен

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Геннадий МОСКАЛЬ возмущен тем, что Верховная Рада АРК планирует установить зарплату для руководителей автономии в размере около 20 тысяч гривен, причем в эту сумму не входят всевозможные денежные премии и надбавки.

Об этом УНИАНсообщила советник Представительства Президента Украины в АРК Людмила МОХОВА.

По ее словам, как подчеркивает Г.МОСКАЛЬ, в минувшем году Кабинет министров Украины увеличил размеры оклада руководства Крымской автономии до 17 минимальных размеров зарплаты, вместе с тем, этим чиновникам не предполагалось устанавливать надбавки за высокие достижения в труде и выполнение особенно тяжелой работы.

В то же время на завтрашнюю сессию ВР АРК крымский депутат, член Партии регионов Григорий ИОФФЕ внес проект решения, согласно которому руководителям Крыма предполагается начислять надбавки «за особенно тяжелый характер работы» и «интенсивность труда» в размере от 90% до 100% от 20 тысяч гривен оклада. Представитель главы государства считает, что установление такой высокой зарплаты для руководства автономии не соответствует «реальным возможностям экономики» АРК и «не является своевременным по морально-этическим причинам».