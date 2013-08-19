"Батькивщина": на заседании не было более половины депутатов Киевсовета

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете.

Фракция требует от прокуратуры открыть уголовное дело “против незаконных действий власти, которая провела заседание городского совета вопреки нелегитимности Киевсовета и против преступных действий провластных депутатов, которые препятствовали деятельности представителей оппозиционных сил, журналистам, работникам Киевсовета и КГГА и общественным активистам”.

По словам Мелиховой, сегодня были нарушены и режим работы органа местного самоуправления, и порядок пропуска лиц в админкомплекс Киевсовета, в который не запрещен пропуск в здание граждан даже в сессионные дни.

Так, по данным Мелиховой, в здание не смогли пройти не только часть журналистов, общественные активисты и народные депутаты, но и работники секретариата Киевсовета и работники КГГА.

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Во фракции заявляют также о нарушении принципа гласности в работе и открытости пленарных заседаний (ст. 2 регламента Киевсовета); нарушение ст. 5 п. 21 регламента Киевсовета, которой предусмотрено право депутата на беспрепятственный проход, проезд на территории предприятий, учреждений и организаций коммунальной собственности. Кроме того, как утверждают в “БЮТ-Батькивщине”, нарушена ст. 28 регламента, “поскольку на заседании фактически не присутствовало более половины депутатов Киевсовета”.