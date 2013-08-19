УДАР заявляет, что приложит все силы для защиты права киевлян на новый Киевсовет

Как говорится в переданном УНИАН заявлении фракции “УДАР” в Киевсовете, 19 августа 2013 года войдет в историю как день наступления действующей власти на органы местного самоуправления в г. Киеве.

“Сотни работников органов внутренних дел вместо борьбы с преступностью взяли в осаду помещение Киевского городского совета, где в 10 часов должна была начаться созванная властью так называемая «сессия» Киевского городского совета. Как же нужно не уважать киевское общество, чтобы его народных избранников - депутатов Киевского городского совета и Верховной Рады Украины - не допустить в зал заседаний Киевсовета”, - говорится в документе.

«УДАР» требует немедленного назначения выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета, подчеркивается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня партия "УДАР" заявила, что обратится в Генеральную прокуратуру с требованием расследования событий 19 августа под Киевсоветом.

«Сегодняшние события под Киевсоветом и в сессионном зале превзошли по цинизму и бесчинству правоохранителей предыдущие действия власти», - заявляют в "УДАРе".

"Принимая решение с помощью "Беркута", власть полностью уничтожает законодательные органы в стране, местное самоуправление и демонстрирует, что удерживается только с помощью силы, - подчеркнул заместитель председателя партии "УДАР" Виталий Ковальчук. - О какой легитимности решений можно говорить, когда они принимаются за закрытыми дверями, под прикрытием бойцов спецподразделения и ценой избиения депутатов?", - отметил Ковальчук.