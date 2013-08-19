Эксперт: Лицензирование операторов Forex повысит их надежность

Операторы рынка Forex поддерживают намерение Национального банка Украины ввести лицензирование их деятельности. В частности, это не только поможет вернуть капитал в страну, но и станет эффективным инструментом борьбы с мошенническими структурами. Такое мнение высказал представитель ГК FOREX CLUB Илья Волков.

Он сообщил, что крупные операторы этого рынка в Украине уже начали формирование профильной ассоциации. Она начала консультации с представителями регуляторов о формировании будущего законодательства в данной сфере, сообщает РБК-Украина.

«Рабочее взаимодействие со всеми ключевыми органами государственной власти уже начато. Помимо рекомендаций рынка к законопроекту «О деривативах», Ассоциация уже ведет работу над детальным исследованием украинского рынка и разработкой концепции регулирования, основанной на анализе зарубежного опыта, прежде всего опыта стран Евросоюза, зоны MiFID в применении к особенностям украинского правового поля», - сказал Волков.

По его словам, участники рынка поддерживают мнение регуляторов, что в Украине должны работать лицензированные компании-резиденты, в то же время должен быть установлен запрет на деятельность компаний-нерезидентов, в частности из оффшорных юрисдикций. Подобный подход поможет вернуть капиталы в страну.

«Мы поддерживаем данный подход. Деятельность должна вестись от имени локальных лицензированных юридических лиц. Это значительно повысит надежность совершаемых операций, их прозрачность, закроет вход на рынок недобросовестным мошенническим организациям, что позитивно скажется на всем рынке. Государство и рынок совместными усилиями должны выработать эффективный механизм борьбы с мошенниками. Мы уверены, что при корректном подходе к институциализации данного сегмента рынка и учете природы совершаемых на нем операций при разработке нормативной базы удастся не просто вернуть капитал в страну, но и увеличить эффективные объемы рынка», - сказал Волков.

Напомним, ранее представители НБУ и Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг высказались за введение лицензий для операторов рынка Forex. Сейчас, когда рынок никак не регулируется, на нем присутствуют мошеннические структуры и финансовые пирамиды. Свое видение дальнейшего регулирования рынка Forex НБУ намерен представить в ближайшее время.