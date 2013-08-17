Милиция усилит охрану Киевской госадминистрации

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве.

«В соответствии с заявками, поданными в Киевскую городскую государственную администрацию, ориентировочно в мероприятиях примут участие около 20 тысяч граждан», - сообщили в милиции.

Также уточнили, что «для обеспечения охраны общественного порядка в г. Киеве во время проведения массовых мероприятий и обеспечения безопасности и нормальной работы Киевского городского совета столичной милицией подготовлены соответствующие расчеты сил и средств в достаточном количестве для охраны общественного порядка».

Правоохранители напоминают, что участники массовых мероприятий «во время их проведения обязаны соблюдать общественный порядок, выполнять все законные требования работников милиции и других должностных лиц, которые осуществляют функции по соблюдению порядка». «Участникам мероприятий запрещается иметь при себе оружие и другие средства, специально предназначенные для физического повреждения, а также взрывоопасные, легковоспламеняемые, ядовитые и другие опасные вещества, средства наглядной агитации, которые унижают честь и достоинство других граждан», - отметили в милиции и обратили внимание на «недопустимость нарушения порядка, в частности, нанесения материального вреда административным зданиям или помещениям».

При этом правоохранители призывают киевлян и гостей города не нарушать общественный порядок.