Российская таможня «пролила свет» на ситуацию с украинским экспортом

Федеральная таможенная служба России может смягчить критерии контроля за украинскими грузами, когда Украина устранит имеющиеся нарушения, заявил агентству "Прайм" глава ФТС Андрей Бельянинов.

"Скорее всего, да. Как нарушения исчезнут, так понизим. Я сроки не назову", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами с Украины. Украинские компании заявляют, что поставки их продукции на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов.